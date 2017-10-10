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Сбербанк: акционеры банка "Сетелем" не поднимали вопрос о закрытии бизнеса

Экономика и бизнес
10 октября, 11:04 UTC+3

Напротив, обсуждаются варианты развития дочерней структуры Сбербанка

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Акционеры банка "Сетелем" не поднимали вопрос о закрытии бизнеса, в настоящее время рассматриваются новые возможности для его развития. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Сбербанка, которому принадлежит 79,2% в "Сетелеме".

Во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько источников сообщила о планах руководства Сбербанка свернуть POS-кредитование на базе "Сетелема". В статье отмечалось, что такое решение было принято на одном из последних заседаний наблюдательного совета Сбербанка.

"Вопрос о закрытии бизнеса POS-кредитования (на базе "Сетелема") на совет директоров дочернего банка не выносился, никаких решений о его закрытии акционерами не принималось. Более того, рассматриваются новые возможности развития данного сегмента, соответствующие возникающим потребностям клиентов и партнеров", - сказал представитель пресс-службы.

Согласно рейтингу портала "Банки.ру", по размеру активов "Сетелем" занимает 56-е место по России. Сбербанк владеет 79,2% акций в капитале "Сетелема", BNP Paribas S. A. принадлежит 20,8%.

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