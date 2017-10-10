Эксперты: криптовалюты спасут банковский сектор от хакеров

МОСКВА, 10 снтября. /ТАСС/. Рост доходности кибератак на криптовалютные сервисы смещает фокус внимания преступников с традиционных банковских систем и, как следствие, снижает их активность в этой сфере. Об этом говорится в отчете High-Tech Crime Trends 2017, подготовленного компанией Group-IB к ежегодной конференции CyberCrimeCon.

По данным годового отчета, суммарный ущерб от целевых хакерских атак на криптоиндустрию составил более $168 млн, а доход от атак на криптобиржи варьируется от $1,5 (Bitcurex) до $72 млн (Bitfinex), в то время как в результате успешной атаки на банк преступники в среднем зарабатывают всего $1,5 млн.

"Хакеры всегда следуют за деньгами. Тот факт, что злоумышленники "перенастраивают" популярные банковские трояны, такие как TrickBot, Vawtrak, Qadars, Tinba, Marcher, для сбора логинов и паролей пользователей криптовалют, говорит о том, что они нашли для себя новую нишу и в ближайшее время можно ожидать снижения их активности в традиционной банковской сфере", - считает руководитель отдела расследований и сервиса киберразведки Threat Intelligence, сооснователь Group-IB Дмитрий Волков.

Кроме того, в материалах Group-IB уточняется, что ущерб от кибератак на системы интернет-банка и целевых атак на банки в России снизился за указанный период на 35%, при этом ущерб от целевых атак был в 2,7 раза выше, чем от атак на системы интернет-банков.

"За год в результате хищений в интернет-банкинге у юридических лиц с использованием вредоносных программ было украдено почти $10,4 млн, а в ходе целевых атак на банки - более $27 млн. Несмотря на снижение обоих показателей на 35% по сравнению с прошлым годом, целевые атаки продолжают приносить киберпреступникам наибольший доход", - уточняет Group-IB.