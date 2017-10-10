Group-IB: ущерб от кибератак на смартфоны с Android в России вырос на 136%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ущерб от кибератак на смартфоны с Android в России с июня 2016 года по июнь 2017 года вырос на 136%. Об этом говорится в отчете High-Tech Crime Trends 2017, подготовленном компанией Group-IB к ежегодной конференции CyberCrimeCon.

"Ущерб от троянов под Android в России вырос на 136% и перекрыл ущерб от троянов для персональных компьютеров на 30%", - говорится в материалах к конференции.