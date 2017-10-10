ОНФ выявил расточительные закупки автомобилей госкомпаниями на сумму 132 млн рублей

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Активисты антикоррупционного проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) "За честные закупки" выявили в 2017 году расточительные закупки автомобилей госкомпаниями на сумму 132 млн рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС во вторник.
"Антикоррупционный проект ОНФ "За честные закупки" представил новый индекс расточительности, в который вошли 25 самых дорогих автомобилей, которые были обнаружены в закупках госкомпаний и фирм-монополистов за 2017 год. В мониторинг ОНФ попали компании из 14 регионов страны, объявившие закупки автомобилей на общую сумму в 132 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ОНФ уточнили, что наиболее популярными автомобилями среди госкомпаний стали машины Mercedes стоимостью от 7,7 до 11,3 млн рублей. В движении отметили, что часть закупок уже отменены после обращений "фронтовиков".
"Мы с момента основания проекта в 2013 году обращаем внимание на проблему расточительства в закупках. Чрезмерные и неоправданные траты на предметы роскоши - автомобили, банкеты, чартерные перелеты, номера отелей в командировках - нуждаются в нормировании", - приводит пресс-служба движения слова координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетты.
Он отметил, что в настоящий момент нормирование закупок введено для госорганов, но не для госкомпаний и компаний с государственным участием. "Необходимо системно решать эту проблему. Правительство должно учесть опыт госкомпаний, которые самостоятельно ввели нормирование закупок, и централизованно решить эту проблему. Письмо с соответствующим запросом мы направили в Министерство финансов", - заключил Гетта.
Ранее проект ОНФ "За честные закупки" совместно с ФАС представили первую часть всероссийской "Карты картелей" в сфере закупок питания в школах, детсадах и больницах. В рамках подготовки карты ОНФ проверил 7 тыс. 528 контрактов в 10 регионах, выявив в ряде из них нарушения.