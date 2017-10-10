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СМИ: Ирак восстановит трубопровод для поставок нефти в Турцию в обход курдской автономии

Экономика и бизнес
10 октября, 12:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Уточняется, что прокачка нефти будет осуществляться с месторождений в Киркуке через провинции Салах-эд-Дин и Найнава

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби распорядился восстановить нефтепровод для поставок нефти из Киркука в турецкий город Джейхан в обход территории Иракского Курдистана после прошедшего там референдума о независимости. Об этом сообщил во вторник телеканал Alsumaria.

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По данным телеканала, прокачка нефти будет осуществляться с месторождений в Киркуке через провинции Салах-эд-Дин и Найнава, проектная мощность нефтепровода - 400 тыс. баррелей в сутки.

Ранее министерство нефти Ирака информировало, что Турция подтвердила готовность сотрудничать по вопросам экспорта нефтепродуктов исключительно с иракским ведомством в ответ на официальный запрос Багдада.

Референдум о независимости Иракского Курдистана, против которого категорически высказалось иракское правительство, прошел 25 сентября. Курдская Высшая независимая избирательная комиссия по референдуму и выборам объявила, что свыше 90% избирателей, участвовавших в плебисците, высказались за отделение от Ирака. Позицию центральных властей поддержали в Анкаре и Тегеране.

Как заявлял президент Турции Тайип Эрдоган, Анкара, Тегеран и Багдад создали трехсторонний механизм для выработки мер реагирования на политику Иракского Курдистана. По словам турецкого лидера, "три страны вместе будут принимать решение относительно закрытия вентиля на нефтепроводе".

Турция и Иран получают курдскую нефть, которая идет через их территорию на экспорт. После референдума о независимости Иракского Курдистана Анкара анонсировала, что введет санкции против Эрбиля. Остановка прокачки нефти по трубопроводу Киркук - Джейхан является одной из таких мер противодействия.

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