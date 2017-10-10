Доходы "Газпрома" от экспорта газа за восемь месяцев выросли на 22,1%

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе - августе 2017 г. выросли по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года на 22,1% и составили $23,5 млрд. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.
За восемь месяцев 2016 г. этот показатель составлял 19,25 млрд долларов.
При этом за отчетный период текущего года "Газпром" увеличил экспорт газа на 9,3%, до 135,1 млрд куб. м против 123,6 млрд куб. м годом ранее.
По данным ФТС, объем экспорта природного газа в страны дальнего зарубежья в январе - августе 2017 г. составил 113,1 млрд куб. м, ближнего зарубежья - 21,9 млрд куб. м.