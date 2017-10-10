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Доходы Sakhalin Energy от экспорта СПГ за восемь месяцев снизились на 7,1%

Экономика и бизнес
10 октября, 12:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2016 года составила $2,124 млрд, против $1,971 млрд в 2017 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Компания Sakhalin Energy в январе - августе 2017 года экспортировала 15,5 млн куб. м сжиженного природного газа (СПГ). Стоимость поставок составила $1,971 млрд, что на 7,1% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее. Об этом говорится в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Стоимость экспорта СПГ за аналогичный период 2016 года составила $2,124 млрд, а объем экспорта - 15,1 млн куб. м.

Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин - 2", пока единственного в РФ действующего проекта по производству СПГ. В рамках "Сахалин - 2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн т нефти и 500 млрд куб. м газа. Акционерами Sakhalin Energy являются "Газпром" (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

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