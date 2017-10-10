Профицит внешней торговли России за восемь месяцев вырос на 25%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Профицит внешней торговли России в январе - августе 2017 г. вырос на 25% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составил $80 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 26,2% - до 223,8 млрд долларов, а импорт - на 27,7%, до 143,8 млрд долларов.

Таким образом, за восемь месяцев текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 26,8% и составил $336,7 млрд.