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СМИ: Nokia планирует сократить свыше 300 рабочих мест

Экономика и бизнес
10 октября, 14:31 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 10, октября. /ТАСС

Как сообщалось ранее, таким образом компания будет экономить €1,2 млрд ежегодно

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ХЕЛЬСИНКИ, 10 октября. /ТАСС/. Финский производитель телекоммуникационного оборудования Nokia планирует вскоре сократить более 300 рабочих мест в Финляндии и в ряде других стран мира. Об этом сообщило во вторник Финское телеграфное бюро (STT).

Сокращения коснутся подразделения Nokia Technologies. Всего увольнения могут затронуть порядка 310 его сотрудников, главным образом в Финляндии, США и Великобритании. В финском офисе работы могут лишиться 190 человек.

Общая численность сотрудников Nokia Technologies по всему миру составляет около 1,2 тыс. человек. Ранее в Nokia заявляли, что в том числе таким образом планируют экономить €1,2 млрд ежегодно.

В компании объяснили, что намерены "сосредоточить деятельность Nokia Technologies на технологиях для здорового образа жизни" и приостановить инвестиции в развитие технологий виртуальной реальности.

В данный момент в Финляндии размер штата Nokia составляет порядка 6 тыс. сотрудников. В прошлом году компания тоже проводила сокращения, которые затронули 960 человек.

Nokia производит телекоммуникационное оборудование для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. Ее акции размещены на фондовых биржах Франкфурта-на-Майне, Нью- Йорка и Хельсинки.

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