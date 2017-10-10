Расходы на строительство метро в Петербурге увеличат до 30 млрд рублей в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Расходы на строительство метро в бюджете Петербурга на 2018 год необходимо увеличить с 25,9 до 30 млрд рублей, заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, предложив внести необходимые изменения в проект городского бюджета на 2018-2020 годы в рамках второго чтения.

"Сегодня мы выделяем порядка 26 млрд рублей на строительство метро в следующем году, ко второму чтению предлагаю увеличить до 30 млрд рублей", - сказал Полтавченко во вторник на заседании городского правительства, где был утвержден проект бюджета.

Кроме того, губернатор распорядился увеличить финансирование сферы образования - с учетом создания академии цифровых технологий в здании на Гагаринской улице, проведения церемонии награждения конкурса "Учитель года" и расходов на закупку оборудования и содержание академии танцев Бориса Эйфмана.

По словам председателя комитета финансов Алексея Корабельникова, на строительство метро было запланировано выделение 25,9 млрд рублей, что позволит ввести сразу пять станций на Фрунзенском радиусе и Невско-Василеостровской линии, а также продолжить финансирование строящихся станций и начать проектирование запланированных ранее станций. Дополнительные средства будут направлены в соответствии с заявкой профильного комитета, которая пока в комитет финансов не поступила.

Проект бюджета

Согласно утвержденному правительством к первому чтению в Заксобрании проекту бюджета, дефицит составит 48,9 млрд рублей, доходы - 538,6 млрд рублей и расходы - 587,5 млрд рублей.

Самое большое финансирование получат традиционные для города сферы: на развитие образования направят 22% расходов, на транспортную систему - 21%, здравоохранение - 16%, социальную поддержку граждан - 12% и обеспечение доступным жильем - 6%.

На 2018 год запланировано строительство и реконструкция 17 общеобразовательных учреждений, 14 детсадов, 12 объектов здравоохранения, а также по четыре спортивных и социальных учреждения и два объекта культуры.