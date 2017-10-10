Аграрии Оренбурга привезли с выставки "Золотая осень" 94 медали

ОРЕНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Оренбургская область завоевала на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2016" на 15 медалей больше, чем в прошлом году, сообщили ТАСС во вторник в региональном Минсельхозе.

"Аграрии Оренбуржья получили 94 медали на российской агропромышленной выставке "Золотая осень", из них 59 золотых, 21 серебряная и 14 бронзовых. К оренбургским продуктам и компаниям ежегодно на выставке растет интерес", - сказал представитель министерства.

В прошлом году аграрии привезли с выставки 79 медалей, а правительство области - Гран-при и диплом за вклад в развитие российской агропромышленной выставки "Золотая осень".

На стенде Оренбургской области в этом году были представлены проекты, демонстрирующие ресурсный потенциал и инвестиционную привлекательность региона, в частности, проект оросительной системы оренбургского агропромышленного холдинга, который реализуется в Илекском районе по программе "Мелиорация земель и повышение продуктивности мелиорируемых угодий для устойчивого и эффективного развития агропромышленного комплекса" на 2013-2020 годы".

Также на стенде региона были представлены успешные проекты по организации двух тепличных комплексов по выращиванию овощей по малообъемным технологиям. Свой потенциал традиционно показали на выставке оренбургские аграрии, животноводы, переработчики и ученые, представили продукты, которые являются региональными брендами Оренбургской области: оренбургский пуховый платок, молочная продукция "А7 Агро", "Белое озеро", ООО "Степь" и "Новосергиевский маслозавод", мясная продукция "Оренбургская Хавронья" и других предприятий.

"Золотая осень" является главным аграрным форумом страны на протяжении более 18 лет, сохраняя традиции Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. В этом году он проходил с 4 по 7 октября на территории ВДНХ.