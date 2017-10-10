Минфин: есть риски, что ряд госкомпаний могут выплатить дивиденды ниже 50% от прибыли

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минфин видит риски снижения объема поступлений доходов в бюджет от дивидендов госкомпаний почти вдвое в 2018 году, если для ряда из них будут сделаны исключения по норме выплаты в 50% от прибыли. Об этом заявила ТАСС первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

"К сожалению, такие риски есть (что для некоторых госкомпаний могут быть сделаны исключения по уплате дивидендов в размере не 50%, а меньше), на это обращает внимание, в том числе Счетная палата. Там где-то около 400 млрд рублей (в проекте бюджета на 2018 год - прим. ТАСС). Риск, что где-то наполовину, риск, что (дивиденды составят - прим. ТАСС) около 200 млрд рублей", - сказала она.

По ее словам, Минфин будет рассматривать возможности компенсировать выпадающие доходы. "Будем рассматривать эти вопросы, за счет улучшения собираемости, будем смотреть, чтобы в любом случае не пострадали те расходы, которые запланированы", - отметила она.

Как ранее сообщалось, Минфин РФ ожидает в 2018 г. получение прибыли в виде дивидендов от компаний с госучастием в размере 379,8 млрд руб. В сопроводительных документах к проекту бюджета также отмечалось, что прогноз по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 г. составляет 425 млрд руб., в 2020 г. - 456 млрд руб.