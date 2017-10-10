В Крыму создана межведомственная группа по подготовке к введению курортного сбора

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Совет министров Крыма создал межведомственную рабочую группу по подготовке проекта регионального закона о введении курортного сбора. Соответствующее решение было принято на заседании крымского правительства во вторник.

"Рабочая группа создается с целью эффективной организации межведомственного взаимодействия по вопросам введения в республике эксперимента по курортному сбору и подготовке соответствующего регионального закона", - сказал на заседании министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Возглавила рабочую группу вице-премьер республиканского правительства Лариса Опанасюк. В состав группы включены зампред Совета министров Крыма Виталий Нахлупин, министр курортов и туризма региона Вадим Волченко, депутаты Госдумы РФ от Крыма Константин Бахарев, Светлана Савченко, Наталья Поклонская и Андрей Козенко, главы профильных комитетов крымского парламента, представители муниципальных образований и Ассоциации отельеров Крыма.

Постановлением правительства уполномоченным исполнительным органом, ответственным за проведение эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, определено Министерство курортов и туризма региона.

В июле 2017 года Государственная дума приняла в окончательном чтении закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. Собранные средства пойдут на развитие туристической инфраструктуры в этих регионах. В первый год размер курортного сбора не должен превышать 50 рублей с человека, в последующие - 100 рублей.