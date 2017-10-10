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Собянин: ежегодный рост доходов Москвы может составить 5%

Экономика и бизнес
10 октября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Столица прошла сложный период, связанный с санкциями и изменением курса рубля, отметил мэр

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ежегодный рост доходов Москвы может составить 5%. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Москва прошла сложный период времени, различные проблемы в области экономики, связанные с санкциями, изменением курса рубля. Сегодня можно констатировать факт, что мы вышли на устойчивую траекторию развития, что и отражено в проекте бюджета. Мы планируем рост доходов в среднем около 5% ежегодно", - сказал мэр.

По его словам, во вторник принят проект бюджета города Москвы на 2018-2020 годы, а также прогноз экономического развития столицы и адресная инвестиционная программ (АИП).

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