Собянин: ежегодный рост доходов Москвы может составить 5%

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ежегодный рост доходов Москвы может составить 5%. Об этом во вторник сообщил мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Москва прошла сложный период времени, различные проблемы в области экономики, связанные с санкциями, изменением курса рубля. Сегодня можно констатировать факт, что мы вышли на устойчивую траекторию развития, что и отражено в проекте бюджета. Мы планируем рост доходов в среднем около 5% ежегодно", - сказал мэр.

По его словам, во вторник принят проект бюджета города Москвы на 2018-2020 годы, а также прогноз экономического развития столицы и адресная инвестиционная программ (АИП).