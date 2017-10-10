Власти Москвы ожидают исторический минимум по темпам инфляции в 2017 году

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Столичные власти считают, что российская экономика адаптировалась к новым экономическим реалиям, и в 2017 году ожидают получить исторический минимум по темпам инфляции в размере 4,8 процентных пункта. Об этом во вторник сообщил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов на заседании президиума в мэрии.
"По оценкам, на 2017 год мы получим исторический минимум по темпам инфляции в размере 4,8 п. п., что на 3 пункта ниже, чем в прошлом году, и к 2020 году ожидаем снижение темпов инфляции до 4,2%", - сказал Ефимов.
Также, по его словам, с учетом адаптации экономики страны к новым финансовым реалиям можно прогнозировать стабильный курс доллара на ближайшую трехлетку. Кроме того, политика Банка России направлена на сокращение темпов инфляции, что также дает уверенность в прогнозе дальнейшего снижения темпов инфляции в столице, отметил Ефимов.