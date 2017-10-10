Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы ожидают исторический минимум по темпам инфляции в 2017 году

Экономика и бизнес
10 октября, 12:44 UTC+3

Прогнозируется, что в этом году темпы инфляции будут на 3 процентных пункта ниже, чем в прошлом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Столичные власти считают, что российская экономика адаптировалась к новым экономическим реалиям, и в 2017 году ожидают получить исторический минимум по темпам инфляции в размере 4,8 процентных пункта. Об этом во вторник сообщил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов на заседании президиума в мэрии.

"По оценкам, на 2017 год мы получим исторический минимум по темпам инфляции в размере 4,8 п. п., что на 3 пункта ниже, чем в прошлом году, и к 2020 году ожидаем снижение темпов инфляции до 4,2%", - сказал Ефимов.

Также, по его словам, с учетом адаптации экономики страны к новым финансовым реалиям можно прогнозировать стабильный курс доллара на ближайшую трехлетку. Кроме того, политика Банка России направлена на сокращение темпов инфляции, что также дает уверенность в прогнозе дальнейшего снижения темпов инфляции в столице, отметил Ефимов. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
4
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
5
Более 20 школ Липецка эвакуировали после телефонных звонков о минировании
6
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама