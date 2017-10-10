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Власти Москвы предусмотрели 400 млрд рублей на реновацию в проекте бюджета до 2020 года

Экономика и бизнес
10 октября, 12:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

По словам мэра Сергея Собянина, прописанная сумма позволит реализовать все обязательства перед москвичами

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 млрд рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5177 домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки.

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