Власти Москвы предусмотрели 400 млрд рублей на реновацию в проекте бюджета до 2020 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Москвы прописали расходы на программу реновации на четыре года в проекте бюджета столицы. Об этом во вторник сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства.

"Впервые в бюджете прописана строка, связанная с реализацией программы реновации. За четыре года, включая 2017 год, на реализацию данной программы мы закладываем 400 млрд рублей. Это колоссальная сумма позволит реализовать все, что мы обещали москвичам", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в первые три года Москва вложит в программу 300 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу вошло 5177 домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки.