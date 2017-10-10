Единороссы считают необходимым продлить финансирование "Городской среды" после 2022 года

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" намерена обсудить с Министерством финансов вопрос о продлении финансирования программы "Комфортная городская среда" после 2022 года. Об этом сообщил во вторник первый заместитель руководителя думских единороссов Андрей Исаев на общественных слушаниях по теме "Комфортная городская среда, как один из приоритетов бюджета на 2018 год и последующий период".

Он напомнил, что изначально на реализацию программы было заложено "20 млрд рублей из федеральных денег", однако, подчеркнул Исаев, "в ходе работы президент принял политическое решение увеличить эту сумму до 25 млрд". "Сама по себе программа рассчитана до 2022 года, а это означает, что даже рассматривая сейчас бюджет, где цифры обозначены 2020 годом, мы уже заранее должны договориться с правительством о продолжении финансирования, об объемах финансирования данной программы на последующие годы, пять лет", - заявил он.

По словам Исаева, проект "Комфортная городская среда" - это "проект народной демократии, прямой демократии". "Это та ситуация, когда граждане имеют право проконтролировать, как будут расходоваться федеральные, региональные и местные деньги; добиться того, чтобы эти федеральные, региональные и местные деньги были израсходованы именно на те цели, которые сами же граждане в первую очередь определят; добиться того, чтобы был выбран наиболее качественный поставщик услуг, организация, которая несла бы ответственность за качество, эстетичность и долговечность того, что делает в каждом дворе и каждом доме", - подчеркнул депутат.

Он отметил, что по итогам слушаний "будет выработан наказ, который фракция "Единая Россия" рассмотрит на своем заседании". "Мы планируем провести перед первым чтением федерального бюджета пленарное заседание, а на нем принять подробное решение, где мы отразим не свои "хотелки" или "кабинетные придумки", а конкретные наказы наших избирателей на такого рода встречах и форумах", - заверил парламентарий, добавив, что на основании этих наказов фракция будет работать с правительством над проектом бюджета ко второму чтению.

Механизмы инициативного бюджетирования в настоящее время реализуются через профильную программу Минфина РФ, через программу "Комфортная городская среда" Минстроя РФ и программу "Устойчивое развитие сельских территорий" Минсельхоза РФ.

Инициативное бюджетирование предполагает участие граждан в принятии решений о распределении расходов местного бюджета. Помимо этого, жители по собственной инициативе могут также контролировать расходование бюджетных средств.