Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетам

Каков минимальный вес ручной клади, которую пассажир сможет взять с собой в салон?

Сейчас в Воздушном кодексе прописано, что в минимальную стоимость авиабилета включен провоз ручной клади весом до 10 кг.

После вступления в силу приказа Минтранса каждый авиапассажир сможет пронести в салон ручную кладь весом не менее 5 кг. Этот лимит может быть увеличен перевозчиком, если он хочет получить конкурентное преимущество перед другими авиакомпаниями.

Взять 5 кг в салон самолета можно при покупке авиабилетов по любому тарифу: невозвратному и безбагажному; невозвратному, но с включенным багажом; возвратному с багажом.