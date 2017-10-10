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Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетам

Экономика и бизнес
10 октября, 16:15 UTC+3

Ведомство утвердило перечень предметов, которые авиапассажир может бесплатно пронести в салон. ТАСС рассказывает, с сумкой какого веса пустят на борт и придется ли доплачивать за покупки в duty free

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

Приказ, который меняет правила воздушных перевозок пассажиров и багажа, сейчас находится на госрегистрации в Минюсте. В документе прописаны новые нормы бесплатного провоза ручной клади для невозвратных авиабилетов и перечень предметов, которые человек может пронести на борт самолета без дополнительной оплаты.

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Каков минимальный вес ручной клади, которую пассажир сможет взять с собой в салон?

Сейчас в Воздушном кодексе прописано, что в минимальную стоимость авиабилета включен провоз ручной клади весом до 10 кг.

После вступления в силу приказа Минтранса каждый авиапассажир сможет пронести в салон ручную кладь весом не менее 5 кг. Этот лимит может быть увеличен перевозчиком, если он хочет получить конкурентное преимущество перед другими авиакомпаниями.

Взять 5 кг в салон самолета можно при покупке авиабилетов по любому тарифу: невозвратному и безбагажному; невозвратному, но с включенным багажом; возвратному с багажом.

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А вес багажа, включенного в тариф, теперь определит авиакомпания?

Да. Минтранс устанавливает лишь минимальную норму багажа — 10 кг. Это минимальный вес багажа, который предусмотрен для пассажиров, купивших билеты по тарифу "с багажом". Перевозчик вправе увеличить этот лимит.

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Какие предметы я могу взять в салон, если лечу по безбагажному тарифу?

Пассажир сверх минимальной нормы ручной клади вправе взять в салон женскую сумку, мужской портфель, портплед, верхнюю одежду, детское питание и детскую коляску, букет цветов, лекарства и рюкзак. Вес и габариты рюкзака, проносимого в салон сверх лимита ручной клади в 5 кг, устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту, сообщила пресс-служба Минтранса.

Также в перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные кресла-коляски, позволяющие безопасно разместить их на полке над сиденьем либо под сиденьем впереди стоящего кресла. Если этим предметам нет места в салоне, то их можно сдать в багаж без взимания дополнительной платы.

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Смогу ли я, как и раньше, вместе с ручной кладью пронести в салон ноутбук или фотоаппарат?

Действительно, сейчас можно проносить, например, ноутбук в руках в салон самолета вместе с ручной кладью. То есть покупатели билетов по минимальным тарифам фактически могут увеличить вес багажа на 2–3 кг (вес ноутбука и зарядного устройства к нему).

Новые правила исключат такую возможность. Как пояснили ТАСС в Минтрансе, фотоаппарат, ноутбук (в приказе он отнесен к "другим электронным устройствам"), телефон, зонт и книгу можно будет пронести на борт, только убрав в ручную кладь — рюкзак или сумку.

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Придется ли доплачивать за возможность пронести в салон покупки из duty free?

Нет. В приказе Минтранса говорится, что товары, купленные в duty free, можно бесплатно пронести на борт — сверх нормы ручной клади. Это значит, что за пакет из магазина беспошлинной торговли при посадке на борт доплачивать не придется.

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Обязан ли пассажир взвешивать ручную кладь по требованию авиаперевозчика?

Минтранс уже планировал обязать пассажиров взвешивать ручную кладь перед посадкой, если этого требуют сотрудники авиакомпании.

Приказ Минтранса предусматривает такую возможность. "В целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей" взвесить ручную кладь представители авиаперевозчика могут непосредственно перед выходом пассажира на посадку, сообщила пресс-служба министерства. Эта мера позволит проконтролировать вес ручной клади пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. Сейчас они не всегда маркируют ее на стойке регистрации.

Мария Селиванова

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