Власти Москвы одобрили проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Власти Турции запретили въезд в Стамбул двум американским баскетболисткам клуба "Надежда"Спорт 10 октября, 13:20
Работа секции "Кино" на VI Санкт-Петербургском культурном форуме. ВидеотрансляцияКультура 10 октября, 13:09
Российские болельщики победили иранских в товарищеском матче перед игрой основных командСпорт 10 октября, 13:04
Матч Шараповой на турнире в Тяньцзине перенесен на другой день из-за дождяСпорт 10 октября, 12:48
Финансирование программы переселения жителей Ямала в Тюмень увеличено на 100 млн рублейВ стране 10 октября, 12:35
Чемпионка ОИ Дериглазова вошла в комиссию спортсменов Международной федерации фехтованияСпорт 10 октября, 12:33
Руководители "Зенита" и РФПЛ приехали проститься с Константином СарсаниейСпорт 10 октября, 12:25
Болельщик с ножом выбежал на поле после матча между сборными Израиля и Испании по футболуСпорт 10 октября, 12:21
Чичерова решит вопрос о продолжении карьеры после вердикта IAAFСпорт 10 октября, 12:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Москвы.
"Доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей", - сказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.
Согласно материалам, предоставленным столичной мэрией, расходы бюджета составят в 2018 г. - 2 трлн 326,5 млрд рублей, в 2019 г. - 2 трлн 344,2 млрд рублей, в 2020 г. - 2 трлн 429,9 млрд рублей.
Дефицит бюджета в 2018 г. составит 10,6%, или 222,9 млрд рублей, в 2019 г. - 6,2%, или 137,3 млрд руб., в 2020 г. - 4,9%, или 112,8 млрд рубдей.