Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Москвы одобрили проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

Экономика и бизнес
10 октября, 13:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Проект бюджета был одобрен на заседании правительства Москвы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Москвы.

"Доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей", - сказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Согласно материалам, предоставленным столичной мэрией, расходы бюджета составят в 2018 г. - 2 трлн 326,5 млрд рублей, в 2019 г. - 2 трлн 344,2 млрд рублей, в 2020 г. - 2 трлн 429,9 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2018 г. составит 10,6%, или 222,9 млрд рублей, в 2019 г. - 6,2%, или 137,3 млрд руб., в 2020 г. - 4,9%, или 112,8 млрд рубдей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
2
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
3
Украинский делегат в ПАСЕ настаивает на изменении закона об образовании
4
Передача "Жди меня" будет выходить на телеканале НТВ
5
Более 20 школ Липецка эвакуировали после телефонных звонков о минировании
6
СК возбудил дело по факту убийства сборщика шишек в Приморье
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама