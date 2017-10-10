Власти Москвы одобрили проект бюджета города на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Правительство Москвы одобрило проект бюджета города на 2018 г. и плановый период 2019-2020 гг. Соответствующее решение было принято на заседании правительства Москвы.

"Доходы бюджета столицы в 2018 году составят 2 трлн 103,6 млрд рублей, в 2019 году - 2 трлн 206,9 млрд рублей, в 2020 году - 2 трлн 317,1 млрд рублей", - сказала руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

Согласно материалам, предоставленным столичной мэрией, расходы бюджета составят в 2018 г. - 2 трлн 326,5 млрд рублей, в 2019 г. - 2 трлн 344,2 млрд рублей, в 2020 г. - 2 трлн 429,9 млрд рублей.

Дефицит бюджета в 2018 г. составит 10,6%, или 222,9 млрд рублей, в 2019 г. - 6,2%, или 137,3 млрд руб., в 2020 г. - 4,9%, или 112,8 млрд рубдей.