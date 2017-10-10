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В очередном споре о правах на конфеты "Красная шапочка" в Литве победил "Красный Октябрь"

Экономика и бизнес
10 октября, 14:18 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 10, октября. /ТАСС

Суд запретил местному предприятию Naujoji Ruta выпускать конфеты под названием Krasnaja sapocka

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ВИЛЬНЮС, 10 октября. /ТАСС/. Московская кондитерская фабрика "Красный Октябрь" одержала победу в споре о праве на использование в Литве торгового знака "Красная шапочка". По решению Вильнюсского окружного суда местному предприятию Naujoji Ruta запрещено выпускать конфеты под названием Krasnaja sapocka ("Красная шапочка"), сообщил интернет-портал DELFI.

Решающим аргументом в пользу "Красного Октября" стала "фонетическая идентичность" литовского и русского названий. "У суда не возникло сомнений в том, что значительная часть общества в Литве без труда понимает русский язык и способна прочитать название как на кириллице, так и на латинице, а также одинаково их произносить", - говорится в постановлении суда.

Naujoji Ruta производила "Красную шапочку" для гамбургской компании Dovgan. Проиграв спор о торговой марке в суде первой инстанции, предприятие обжаловало его решение в апелляционном суде. Но и тот в конце июня оставил в силе запрет на копирование оберток московского бренда, поскольку в Литве торговый знак этих конфет зарегистрирован российской фабрикой. Вердикт Вильнюсского окружного суда является окончательным в деле.

"Мишка" в Прибалтике

Аналогичный спор идет в Литве вокруг марки "Мишка косолапый". В ноябре 2016 года Вильнюсский окружной суд по просьбе "Красного Октября" временно запретил выпуск конфет на литовской фабрике под таким названием. Московская компания была признана правообладателем "шоколадного бренда", и использование аналогичного названия дало суду "достаточное основание подозревать, что были нарушены права из Закона о товарных марках".

В Латвии борьба за "мишек" между "Красным Октябрем" и рижским предприятием "Лайма" закончилась не столь удачно для московской фабрики. Продолжавшиеся с 2014 года судебные разбирательства завершились в августе запретом на использование в балтийской республике российского бренда. Все права на товарный знак "Мишка косолапый" в Латвии отошли "Лайме".

В 2015 году в пользу "Красного Октября" завершился процесс по делу об использовании марки "Мишка косолапый" в Эстонии. Проигравшая сторона - местное акционерное общество "АС Калев" - не стала оспаривать это решение, заявив, что бренд не имеет для компании "существенного значения".

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