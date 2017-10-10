Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

Экономика и бизнес
10 октября, 13:25 UTC+3

Пресс-конференция с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной будет проходить в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь

Поделиться
Материал из 1 страницы

В ТАСС в четверг, 12 октября, пройдет пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб.

Смотрите также
Вид на остров Русский с пилона вантового моста через пролив Босфор Восточный

Владивосток - 2000: что конкретно будет изображено на новых российских банкнотах

Мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях новых банкнот и основных защитных признаках.

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса были подведены в октябре 2016 года. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Символы новых купюр
Персоны
Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
2
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
3
Опиоидный кризис в США становится опаснее ВИЧ
4
ВКС РФ нанесли 182 авиаудара за сутки по боевикам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор
5
Двухдневная магнитная буря начнется на Земле 13 октября
6
Рогозин: РФ и Сирию свяжет прямая судоходная линия
7
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
Темы дня
Новости партнеров
Реклама