В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей

В ТАСС в четверг, 12 октября, пройдет пресс-конференция, посвященная выпуску в обращение новых банкнот номиналом 200 и 2000 руб.

Мероприятие будет проходить в формате телемоста Москва - Владивосток - Севастополь.

Купюры представят председатель Банка России Эльвира Набиуллина и генеральный директор Госзнака Аркадий Ткачук. Они также расскажут об особенностях новых банкнот и основных защитных признаках.

Общероссийская кампания по выбору символов новых купюр началась в июне 2016 года. Для этого ЦБ создал специальный портал Твоя-Россия.рф. Итоги конкурса были подведены в октябре 2016 года. Победителями стали Дальний Восток и Севастополь. Символами выбраны космодром Восточный и мост на остров Русский, Херсонес Таврический и памятник затопленным кораблям.