"Газпром" будет развивать инфраструктуру на трассе "Европа - Западный Китай" в Башкирии

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УФА, 10 октября. /ТАСС/. "Газпром" намерен развивать инфраструктуру для обеспечения газом транспорта на пролегающем через Башкирию участке трассы "Европа - Западный Китай". Об этом сообщил во вторник журналистам гендиректор "Газпром трансгаз Уфа" Шамиль Шарипов.
"Дорога из Китая в Европу будет проходить по Башкирии в том числе - 290 км. Будем развивать там инфраструктуру обеспечения природным газом, компримированным природным газом весь транспорт, который транзитом будет проходить через республику", - сказал он.
Транспортный коридор "Европа - Западный Китай" - крупный инфраструктурный проект, реализуемый Россией, Казахстаном и Китаем. В его рамках должна быть построена скоростная автомагистраль, соединяющая китайский порт Ляньюньган (провинция Цзянсу на востоке КНР) и Санкт-Петербург. Цель проекта - упростить транспортное сообщение между Китаем и странами Европы в связи с увеличением объемов торговли.
Общая стоимость строительства российского участка оценивалась российской госкомпанией "Автодор" в 784 млрд рублей. В июле 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство российского участка будет завершено в 2019 года.