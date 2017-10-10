Аксенов ожидает исполнения плана по ФЦП развития Крыма по итогам года на уровне 92-93%

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Исполнение плана по федеральной целевой программе (ФЦП) социально- экономического развития Крыма по итогам 2017 года ожидается на уровне 92-93%, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Пока я ожидаю (по итогам года - прим. ТАСС) 92-93% исполнение Федеральной целевой программы от первоначального ежегодного плана. То есть мы на достаточно высокий уровень выходим. Пока не идеально, все равно будет ряд отставаний", - сказал Аксенов. На данный момент время, по его словам, уровень исполнения ФЦП развития Крыма составляет около 75-80%.

Ранее сообщалось, что финансирование федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя до 2020 года было увеличено на 56 млрд рублей - до 825,4 млрд рублей. В прежней редакции ФЦП общий объем финансирования составлял почти 769,5 млрд рублей. Аксенов сообщил, что увеличение финансирования ФЦП связано с удорожанием ряда объектов программы после их выхода из госэкспертизы.

"На ряд мероприятий (ФЦП), по которым стоимость после выхода из экспертизы увеличилась, (…) добавлены средства правительством РФ. Так, дополнительно стоял вопрос увеличения (финансирования) по дороге "Таврида" (стоимость федеральной трассы после получения заключения Главгосэкспертизы может увеличиться со 140 до 166 млрд рублей - прим. ТАСС), вопрос стоял по коллектору в городе Симферополе, там (необходимо) свыше 11 млрд рублей, (…) стоял вопрос по тоннельному водоводу в Ялте стоимостью 8,7 млрд рублей ", - рассказал Аксенов. Реконструкция Ялтинского водовода, который считается стратегическим объектом, поскольку доставляет воду на Южный берег полуострова из Счастливенского водохранилища, после прохождения технико-ценового аудита проекта подорожала более чем вдвое.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в августе 2014 года и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В середине июля 2015 года куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Главными объектами финансирования остаются жизненно важные для Крыма инфраструктурные проекты: федеральная автотрасса "Таврида" и автоподход к Керченскому мосту, а также объекты энергетики.

Объем выделяемых средств на реализацию ФЦП превышает 700 млрд рублей. В 2017 году Крым получит более 52 млрд рублей. По данным министра финансов республики Ирины Кивико, в 2016 году при плане освоения в рамках ФЦП 20,8 млрд рублей Крым освоил 20,5 млрд рублей, или 98,6%.