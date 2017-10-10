ЦБ: ставки дебютных бондов региональных компаний могут субсидироваться из местных бюджетов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Банк России прорабатывает возможность поддержки дебютных выпусков облигаций региональных эмитентов через субсидирование ставки первого купона из регионального бюджета. Об этом журналистам сообщила директор департамента развития финансовых рынков ЦБ Елена Чайковская в кулуарах международного форума "Российский рынок производных финансовых инструментов".

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил в интервью ТАСС, что Минфин не поддерживает идею ЦБ РФ субсидировать ставки дебютного выпуска облигаций региональных компаний, отметив, что идея сама по себе хорошая, но "на федеральный бюджет рассчитывать в этом вопросе не стоит".

"Мы нашли компромисс. В Южном федеральном округе в 2005-2008 годах действовала программа, когда компании, впервые выходящие на рынок облигаций, получали субсидии по процентной ставке из местного регионального бюджета. Программа жила и были реальные компании, которые этими льготами воспользовались. Мы сейчас посмотрим на эту практику, так как там были разработаны все критерии, реально работающий механизм и посмотрим насколько его можно будет масштабировать. Потому что в этом случае вы компании даете удочку, а не рыбу. Вместо того, чтобы постоянно субсидировать затраты, им субсидируется самый сложный первый шаг. Первый выпуск он самый затратный, это и аудиторы, и рейтинговые агентства, и ставка по первому выпуску для дебютанта высокая", - отметила Чайковская.

При этом она подчеркнула, что по ряду регионов могут возникнуть сложности, поэтому придется выходить на уровень федерального бюджета.

"Если выходить на уровень федерального бюджета, это должны быть целевые программы, и чтобы их принять - это большая история. Без Минфина мы точно не обойдемся, да и в части региональных инициатив. Мы понимаем, что у регионов есть свобода, чтобы такие меры предпринимать, но конечно поддержка Минфина важна, поэтому мы с ними будем работать дальше в этом направлении", - отметила она.