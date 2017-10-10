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Минфин призывает не допустить неоправданный расход резервов при принятии бюджета-2018

Экономика и бизнес
10 октября, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

В ведомстве напомнили, что основным источником финансирования дефицита бюджета в 2016 году стали средства Резервного фонда

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минфин РФ предостерегает от излишне оптимистичных расчетов при обсуждении проекта федерального бюджета на 2018 год, чтобы не допустить неоправданного расходования резервов. Об этом заявила первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко, выступая в Совете Федерации.

"Риск использования ресурсов, который может повториться при том, что мы будем как бы более оптимистично или менее консервативно рассчитывать бюджет при различных сценариях, высок. Потому что других источников, кроме как использования резервов, соответственно, заемных средств, собственно говоря в бюджете нет. Потому что все остальные резервы у нас связаны с доходами, повышения которых мы сейчас не рассматриваем с точки зрения правового регулирования", - сказала Нестеренко.

Она напомнила, что основным источником финансирования дефицита бюджета в 2016 году стали средства Резервного фонда. "Мы потратили 2,1 трлн рублей резервов", - сказала первый заместитель министра финансов РФ.

Как говорится в сопроводительных документах к проекту бюджета РФ на 2018-2020 годы, прогнозируемый дефицит федерального бюджета в 2018 году составит 1,33 трлн рублей при доходах в 15,18 трлн рублей и расходах в 16,51 трлн рублей.

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Нестеренко, Татьяна Геннадьевна
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