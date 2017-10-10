В Татарстане планируется к 2020 году собирать 120 аграрных самолетов Т-500 взамен АН-2

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. ОНПП "Технология" (входит в госкорпорацию "Ростех") и фирма "МВЕН" (Татарстан) планируют к 2020 году выйти на производство 120 самолетов сельскохозяйственного назначения Т-500. Серийная их сборка должна начаться в первом полугодии 2018 года в Татарстане, эти воздушные суда заменят знаменитый советский АН-2, выпуск которого прекратился в 1971 году.

"После прохождения сертификации рассматривается вариант сборки самолета Т-500 в Татарстане, поскольку там есть возможности для этого. Предполагается, что в первом полугодии следующего года Т-500 получит сертификат типа, после этого начнется серийная сборка воздушного судна. Цифра по количеству выпуска самолетов в 2018 году будет уточняться. В 2019 году "Технология" готова произвести 60 самолетов в год, в 2020 году - выйти на производственную мощность 120 воздушных судов", - рассказал ТАСС представитель ОНПП "Технология", которая разработала корпус самолета.

По его словам, согласно предварительному анализу, потребность в воздушных судах такого класса в России составляет 500-2000 единиц. "Это будет сертифицированный аграрный самолет. Сейчас в России, к сожалению, нет самолета, который бы так широко мог применяться в народном хозяйстве", - добавил он, отметив, что новое судно возможно применять в регионах жаркого климата благодаря использованию в создании корпуса композитных материалов - он получается устойчивым к высоким температурам, кроме того, "композитные изделия не подвержены коррозии".

Как рассказал ТАСС заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Ильдар Мингалеев, ценность нового судна в том, что оно будет предоставлять услугу по проведению авиахимических работ в комплексе. "Будет разрабатываться вся система обслуживания, то есть это вся система заправки химикатами, топливом, система обслуживания на земле, весь комплекс - до потребителя будет доводиться полностью услуга. <…> Это очень важно, поскольку здесь речь идет о влиянии на урожайность", - объяснил он.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана пояснили ТАСС, что аграрии республики ежегодно привлекают около 30 самолетов для проведения авиахимических работ. "Преимущества при авиаобработках: высокая производительность и отсутствие механических повреждений сельхозкультур. Недостатками являются небольшой перечень препаратов, допущенных к авиаобработкам при применении пестицидов и малая грузоподъемность летательных аппаратов", - уточнили в ведомстве.

О Т-500

Самолет Т-500 - специализированное воздушное судно, которое предназначено для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, осуществления воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти. Т-500 был в этом году представлен на авиасалоне МАКС.

Т-500 имеет специальное шасси для эксплуатации вне аэродрома, максимальная дальность его полета составляет 1 тыс. км, крейсерская скорость - 160 км в час. С объемом бака для жидкости в 500 литров самолет максимально может взять 1,475 кг взлетного веса. Длина судна - 7,7 м, а размах крыльев - 12,4 м.

ОНПП "Технология" - национальный центр компетенций в области производства высокотехнологичных изделий из композитных материалов.

Компания "МВЕН" была образована в 1990 году, входит в структуру одного из 27 инновационных технологических центров, созданных в России Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (фонд Бортника). Предприятие ведет работу по трем направлениям: разработка и производство парашютных систем совместного спасения для легких летательных аппаратов, производство парашютных систем различного назначения и разработка и производство легких летательных аппаратов из полимерно- композиционных материалов.