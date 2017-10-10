"Черноморнефтегаз" с начала года сократил добычу в Крыму на 4-5%

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Госпредприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" с начала года сократило добычу газа на 4-5%. Ситуация не отразится на газоснабжении населения в предстоящий осенне-зимний период, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Добыча [газа на предприятии] не сильно упала. <…> Снижение добычи - 4-5% по сравнению с предыдущим годом, - сказал он. - У нас на сегодняшний день никаких рисков с точки зрения потребления газа населением нет, все нормально в Крыму, мы подготовлены к осенне-зимнему периоду".

Он также сообщил, что в Крыму есть "перспективные месторождения газа, которые надо разрабатывать". "По ним готовится техническая документация", - отметил глава Крыма, не уточнив, о каких месторождениях идет речь.

Ранее со ссылкой на Минтопэнерго региона сообщалось, что "Черноморнефтегаз" планирует в 2017 году начать работы по поиску газа на недоразведанной структуре Гордиевича, которая находится в нейтральных водах севернее полуострова, между Крымом и Херсонской областью Украины, и залегает под Голицинским месторождением. По оценкам "Черноморнефтегаза", потенциально месторождение может дать от 30 до 100 млрд кубометров газа.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.