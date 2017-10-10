"Черноморнефтегаз" с начала года сократил добычу в Крыму на 4-5%

Фронтовой бомбардировщик Су-24. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:52
Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Госпредприятие Республики Крым "Черноморнефтегаз" с начала года сократило добычу газа на 4-5%. Ситуация не отразится на газоснабжении населения в предстоящий осенне-зимний период, сообщил во вторник журналистам глава региона Сергей Аксенов.
"Добыча [газа на предприятии] не сильно упала. <…> Снижение добычи - 4-5% по сравнению с предыдущим годом, - сказал он. - У нас на сегодняшний день никаких рисков с точки зрения потребления газа населением нет, все нормально в Крыму, мы подготовлены к осенне-зимнему периоду".
Он также сообщил, что в Крыму есть "перспективные месторождения газа, которые надо разрабатывать". "По ним готовится техническая документация", - отметил глава Крыма, не уточнив, о каких месторождениях идет речь.
Ранее со ссылкой на Минтопэнерго региона сообщалось, что "Черноморнефтегаз" планирует в 2017 году начать работы по поиску газа на недоразведанной структуре Гордиевича, которая находится в нейтральных водах севернее полуострова, между Крымом и Херсонской областью Украины, и залегает под Голицинским месторождением. По оценкам "Черноморнефтегаза", потенциально месторождение может дать от 30 до 100 млрд кубометров газа.
"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова, занимается разведкой и разработкой нефтегазовых месторождений, обеспечивает добычу, транспортировку и хранение природного газа и нефтепродуктов.