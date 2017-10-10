Специалисты в Великом Новгороде оценили ремонт моста с износом в 65%

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость ремонта Колмовского моста в Великом Новгороде оценена в 520 млн рублей. Износ переправы составляет 65%, сообщили во вторник ТАСС в пресс-центре мэрии.
Колмовский мост был построен в 1978 году, соединив два района города, находящихся на разных берегах реки Волхов. Первый и последний капремонт на мосту проводился в 1993 году, длина переправы составляет 511 м. В 2016 году износ моста оценивался в 65%, в 2015 году мэрия Великого Новгорода отменила конкурс на создание проектно-сметной документации из-за нехватки денег в бюджете.
"По оценке петербургского Центра диагностики строительских конструкции, разработавшего проектно-сметную документацию, стоимость капремонта Колмовского моста составляет 520 млн рублей. Состояние переправы по долговечности признано неудовлетворительным и оценено в два балла", - сообщили в пресс-центре по итогам совещания, состоявшегося в администрации города накануне.
Представитель пресс-центра отметил, что, согласно отчету, на мосту необходимо заменить разрушенную арматуру в одном из пролетов, деформационные швы, ограждения, гидроизоляцию пролетного строения и всех слоев мостового полотна. Дата ремонта пока не определена, сроки будут зависеть от выделения средств из бюджета, добавила собеседник агентства.