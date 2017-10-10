Аксенов проверит сообщения о попытках обанкротить "Крымский содовый завод"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов обещал разобраться в заявлениях коллектива ПАО "Крымский содовый завод" о попытках обанкротить это крупнейшее химическое предприятие региона. Об этом Аксенов заявил во вторник журналистам.
По данным картотеки арбитражных дел, в Арбитражный суд Крыма поступили два исковых заявления компании "Юг сода" о признании ПАО "Крымский содовый завод" банкротом. Между тем, как отмечено в документах суда, иски были возвращены заявителю.
"До меня эта информация не доходила, готов (…) ее рассмотреть", - сказал Аксенов.
По данным пресс-службы крымского завода, в феврале этого года приставы арестовали дебиторскую задолженность завода перед украинским банком "Надра", а затем передали на торги, которые выиграла компания "Юг Сода". "Таким образом, ООО "Юг Сода" получило право (…) требовать с завода около 1,2 млрд рублей", - утверждают на заводе. ТАСС пока не располагает комментариями представителей "Юг Соды".
На предприятии назвали данную ситуацию попыткой рейдерского захвата завода. На официальном сайте ПАО выложено обращение его работников к президенту России Владимиру Путину. "В самой молодой российской республике (в Крыму) происходит вопиющий по своей дерзости рейдерский акт (…) В сложившихся условиях 3-тысячный коллектив "Крымского содового завода" решил обратиться к гаранту своих конституционных прав - президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить их родной завод, город Красноперекопск и весь Крым от произвола алчных дельцов", - говорится в заявлении завода.
"Ко мне никаких обращений (от коллектива завода) не поступало, если будут, то я готов с представителями коллектива встретиться (…) Я поддержу коллектив предприятия. Однозначно рейдерских действий не допустим, но, если были реальные долги, их платить все равно надо", - отметил Аксенов.
ПАО "Крымский содовый завод" - производитель и экспортер кальцинированной соды марок "А" и "Б", а также пищевой соли и пищевой соды. Это единственное предприятие по производству соды кальцинированной технической на юго- западе РФ.
Завод является бюджетообразующим для моногорода Красноперекопска, а также одним из крупнейших плательщиков налогов в бюджет Республики Крым.