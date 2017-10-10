В ГД одобрили поправки в УК об ответственности за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал во вторник нижней палате принять в первом чтении проект закона, предусматривающий лишение свободы на срок от четырех до восьми лет для глав компаний, злоупотребивших полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Инициатива была внесена на рассмотрение палаты президентом РФ.

Речь идет о внесении изменений в статьи 201 ("Злоупотребление полномочиями) и 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Ими предусматривается введение новых норм, предусматривающих повышенную ответственность за нарушения в сфере ГОЗ.

Так, согласно поправкам, использование руководством организаций своих полномочий для извлечения выгоды с причинением существенного вреда государству при выполнении гособоронзаказа будет грозить штрафом от 1 млн до 3 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. По этой же статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае организованного характера преступления санкции ужесточаются до десяти лет лишения свободы.

Аналогичные меры ответственности (максимально до десяти лет, если преступление совершено организованной группой) вводятся для должностных лиц - за "использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении ГОЗ".

"Кроме того, проектом федерального закона в пункт "а" части первой статьи 104.1 ("Конфискация имущества") Уголовного кодекса РФ вносятся дополнения, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений", - говорится в пояснительной записке.