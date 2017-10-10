Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ГД одобрили поправки в УК об ответственности за злоупотребления в сфере гособоронзаказа

Экономика и бизнес
10 октября, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Согласно законопроекту, руководителям компаний и должностным лицам будет грозить до 10 лет лишения свободы за превышение полномочий при выполнении ГОЗ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал во вторник нижней палате принять в первом чтении проект закона, предусматривающий лишение свободы на срок от четырех до восьми лет для глав компаний, злоупотребивших полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ГОЗ). Инициатива была внесена на рассмотрение палаты президентом РФ.

Речь идет о внесении изменений в статьи 201 ("Злоупотребление полномочиями) и 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") Уголовного кодекса РФ (УК РФ). Ими предусматривается введение новых норм, предусматривающих повышенную ответственность за нарушения в сфере ГОЗ.

Так, согласно поправкам, использование руководством организаций своих полномочий для извлечения выгоды с причинением существенного вреда государству при выполнении гособоронзаказа будет грозить штрафом от 1 млн до 3 млн рублей с лишением права занимать определенные должности на срок до десяти лет. По этой же статье предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае организованного характера преступления санкции ужесточаются до десяти лет лишения свободы.

Аналогичные меры ответственности (максимально до десяти лет, если преступление совершено организованной группой) вводятся для должностных лиц - за "использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства при выполнении ГОЗ".

"Кроме того, проектом федерального закона в пункт "а" части первой статьи 104.1 ("Конфискация имущества") Уголовного кодекса РФ вносятся дополнения, предусматривающие конфискацию имущества, полученного в результате совершения таких преступлений", - говорится в пояснительной записке.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
2
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама