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Авиакомпания "Азимут" будет выполнять рейсы из Краснодара в восемь городов в 2018 году

Экономика и бизнес
10 октября, 14:38 UTC+3 КРАСНОДАР 10 октября. КРАСНОДАР 10, октября. /ТАСС

Согласно прогнозам, через аэропорт Краснодара "Азимут" перевезет 218 тыс. пассажиров в 2018 году

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КРАСНОДАР 10 октября. /ТАСС/. Ростовская авиакомпания "Азимут" в 2018 году планирует выполнять полеты из Краснодара по восьми направлениям в 2018 году, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

Во вторник авиакомпания выполнила первый рейс в Краснодар, кубанский аэропорт принял самолет авиакомпании из Санкт-Петербурга.

"Эти рейсы будут обеспечивать стыковки. Из Омска можно будет купить билет, например, в Симферополь с пересадкой в Краснодаре. Всего восемь [направлений]", - сказал он.

По данным компании, из Краснодара будут выполняться рейсы в Москву и Санкт-Петербург, а также в Симферополь, Казань, Самару, Махачкалу, Уфу и Омск.

Теплицкий уточнил, что в ближайшие годы в Краснодаре планируется открыть подразделение "Азимута". По данным гендиректора "Базэл Аэро", управляющего аэропортами Кубани, Леонида Сергеева, в 2018 году через аэропорт Краснодара, согласно прогнозам, "Азимут" перевезет 218 тыс. пассажиров - около 6% от всего прогнозируемого пассажиропотока воздушной гавани.

Первый коммерческий рейс "Азимута" состоялся 15 сентября, пассажирами чартера сообщением "Ростов-на-Дону - Москва" стали игроки футбольного клуба "Ростов". В настоящее время самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные. В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс.

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