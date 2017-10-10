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Ростовская авиакомпания "Азимут" к 2022 году увеличит парк в четыре раза

Экономика и бизнес
10 октября, 14:35 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 10, октября. /ТАСС

В настоящее время авиакомпания эксплуатирует самолеты компании Sukhoi Super Jet

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КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Новая ростовская авиакомпания "Азимут" планирует к 2022 году увеличить парк самолетов в четыре раза - до 16 судов, сообщил в вторник журналистам исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

"Если все резюмировать, то к 2022 году парк должен быть 16 самолетов отечественного производства", - сказал он.

На данный момент у авиакомпании четыре воздушных судна, к началу летней навигации планируется увеличить парк до восьми судов, в 2019-2020 годах - приобрести еще по два самолета, соглашение о покупке еще четырех самолетов до 2021 года включительно заключено на международном авиасалоне в Жуковском.

Теплицкий уточнил, что на данный момент авиакомпания эксплуатирует самолеты компании Sukhoi Super Jet. Самолеты имеют компоновку 100 кресел, модификацию для увеличенной дальности полетов - до 4200 км. "Если Краснодар поставить в середине, то это вся Европа, Африка, Ближний Восток, до Байкала", - пояснил Теплицкий.

В будущем планируется приобрести самолеты этой же авиакомпании.

Первый коммерческий рейс "Азимута" состоялся 15 сентября, пассажирами чартера сообщением Ростов-на-Дону - Москва стали игроки футбольного клуба "Ростов". Сейчас самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные. В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс.

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