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В Пермском крае появился промышленный кластер "Композиты Прикамья"

Экономика и бизнес
10 октября, 15:03 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 10, октября. /ТАСС

В кластер вошли 14 предприятий, крупнейшим из которых является НПО "Искра"

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ПЕРМЬ, 10 октября. /ТАСС/. Промышленный кластер "Композиты Прикамья" создан в Пермском крае. Соглашение об этом подписали во вторник правительство региона и ассоциация "Промышленный кластер "Композиты Прикамья", сообщает пресс-служба региональной администрации.

"Кооперация участников нового промышленного кластера позволяет создать конечные продукты в сфере производства композитных материалов и изделий из них. В результате сотрудничества предприятий могут быть реализованы проекты в сфере разработки и организации серийного изготовления различных типоразмеров осевых вентиляторов, ротационно-пластинчатых компрессоров (РПК), производства изделий из полимерных композиционных материалов для транспортировки агрессивных материалов и жидкостей, энергонезависимых модульных компрессорных установок, а также разработки производства и изготовления стеклопластиковых негабаритных емкостей и резервуаров", - говорится в сообщении.

В кластер вошли 14 предприятий, которые производят промышленную продукцию, крупнейшим из которых является НПО "Искра", а также Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) и фонд "Региональный центр инжиниринга".

Кластер "Композиты Прикамья" подал заявку в Минпромторг РФ на получение статуса промышленного кластера в июне. После регистрации "Композиты Прикамья" получат право на дополнительную федеральную поддержку для реализации производственных проектов в области импортозамещения.

Ранее в послании Законодательному собранию Пермского края губернатор Максим Решетников заявил о необходимости развитии кластерной политики региона. Решетников отметил, что правительство края должно помогать снижать издержки предприятий, продвигать продукцию компании на экспорт и способствовать развитию промышленности.

В настоящее время в крае работают три кластера, получившие официальный статус: "Фотоника", "Фармацевтика" и "Новый Звездный". Инновационный кластер волоконно-оптических технологий "Фотоника" занимается разработкой технологии и организации серийного производства деталей из синтетического кварцевого стекла для изготовления оптических волокон. В кластер "Фармацевтика" вошло более десяти предприятий из Перми и Краснокамска, которые совместно создают более 15 наименований жизненно важных лекарств. Инновационный кластер "Новый звездный" базируется на ракетном и авиационном двигателестроении, а также энергетическом машиностроении.

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