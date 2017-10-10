Ростовская область получит 25% акций авиакомпании "Азимут" в течение месяца

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Сделка по приобретению 25% акций новой ростовской авиакомпании "Азимут" Региональной корпорацией развития Ростовской области завершится в течение месяца, сообщил во вторник ТАСС исполнительный директор авиакомпании Эдуард Теплицкий.

"[Ростовская область получит] 25% - блокирующий пакет. Дает возможность участвовать в заседаниях совета директоров, принимать решения по инвестициям. Нам это интересно, потому что будет поддержка государства. Ростовская область входит не напрямую, а через корпорацию развития, учредителем которой является Ростовская область", - сказал он.

Собеседник уточнил, что сделка находится в стадии закрытия, процесс должен завершится в течение месяца. Сумму сделки Теплицкий не назвал.

Первый коммерческий рейс "Азимута" состоялся 15 сентября, пассажирами чартера сообщением "Ростов-на-Дону - Москва" стали игроки футбольного клуба "Ростов". Сейчас самолетный парк "Азимута" располагает четырьмя машинами Sukhoi Super Jet-100, портфель заказов компании насчитывает более десятка воздушных судов. Сообщалось, что к 2021 году компания планирует летать по 25 направлениям, включая транснациональные. В 2017 году авиакомпания рассчитывает перевезти до 100 тыс. пассажиров, в 2018 году - до 800 тыс.