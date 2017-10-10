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В Турции назвали зеркальными меры по ужесточению требований к сельхозпродукции из РФ

Экономика и бизнес
10 октября, 15:32 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 10, октября. /ТАСС

Министр торговли и таможни республики заявил, что девяти видам продукции из России потребуется наличие заверений от торгового представительства и генконсульства

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АНКАРА, 10 октября. /ТАСС/. Турция приняла зеркальные меры, ужесточив требования к импортируемым из России видам сельхозпродукции. Об этом, как сообщает во вторник телеканал Haberturk, заявил министр торговли и таможни Бюлент Тюфенкчи.

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"Россия потребовала наличие заверений от торгового представительства и генконсульства для некоторых товаров, импортируемых из Турции. Наше министерство приняло решение ввести аналогичное требование на девять видов сельхозпродукции из России. Турция приняла зеркальные меры", - отметил он.

Отношения между Россией и Турцией ухудшились после того, как ВВС Турции сбили в ноябре 2015 года бомбардировщик Су-24 ВКС РФ, который участвовал в антитеррористической операции в Сирии. С 1 января 2016 года на фоне осложнения политических отношений Россия ввела запрет на ввоз целого перечня сельскохозяйственной продукции из Турции.

На данный момент почти все ограничения на поставки сельхозпродукции из Турции сняты, но запрет на ввоз томатов пока сохраняется. Однако, как заявил в начале октября министр сельского хозяйства России Александр Ткачев, поставки турецких томатов начнутся в конце 2017 года.

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