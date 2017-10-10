Власти Ставрополья планируют проводить научные исследования с компанией "Биотехнологии"

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ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют проводить научные исследования с компанией "Биотехнологии", которая развивает производство растительного белка из отходов семян подсолнечника. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития края.
"Проведена встреча с руководством компании "Биотехнологии", развивающей инновационное производство растительного белка из отходов семян подсолнечника. Мы окажем компании содействие в проведении инновационных исследований на территории края", - привела пресс-служба слова министра экономического развития края Валерия Сизова.
В пресс-службе добавили, что встреча была организована в рамках форума и выставки "ПротеинТек-2017", которые прошли в Москве. "Ставропольские предприниматели принимают участие в Форуме не первый раз. Он стал удобной площадкой для диалога бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаимодействия между наукой и бизнесом", - отметил Сизов.
Компания "Биотехнологии" создана в 2012 году для реализации масштабного проекта "Протеин России. Высокотехнологичное производство белкового концентрата из масличных культур". В основе проекта - создание производства по выпуску ценного компонента кормов растительного происхождения для животноводства и птицеводства с повышенным содержанием протеина.