Представитель РФ по делу ЮКОСа заявил о снятии арестов с имущества России во Франции

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Все исполнительные производства против России, которые были инициированы бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС, прекращены. Теперь все аресты с имущества Российской Федерации будут сняты, сообщил ТАСС руководитель представляющего интересы РФ по делу ЮКОСа Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.
"Сегодня, 10 октября, бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению во Франции решений гаагского арбитража. Это означает, что все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты", - сказал он.
Кондаков подчеркнул, что Франция стала последней страной, в которой аресты российского имущества по искам ЮКОСа были отменены. "Это стало возможным в результате выстроенной системы скоординированной защиты российских интересов по линии Минюста, МИД РФ, МЦПЗ и группы зарубежных адвокатов", - сообщил Кондаков.
Он отметил, что об этом решении было объявлено всего за несколько часов до того, как Российская Федерация должна была подать свое очередное заявление в Апелляционный суд Парижа. "Таким образом, на данный момент все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены. Главная борьба теперь будет осуществляться по линии Апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт Окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года, упомянутые решения гаагского арбитража", - подчеркнул Кондаков.
В 2014 году постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге обязала Россию выплатить около $50 млрд трем связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. В рамках это решения во Франции и Бельгии были арестованы счета ряда российских компаний и диппредставительств. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.
Ранее Апелляционный суд Парижа снял аресты с активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП): РАМИ "РИА Новости", "Космическая связь" и "Госзагрансобственность", а также со счетов госкорпорации "Роскосмос".