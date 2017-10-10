Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Представитель РФ по делу ЮКОСа заявил о снятии арестов с имущества России во Франции

Экономика и бизнес
10 октября, 15:33 дата обновления: 10 октября, 15:47 UTC+3 МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Таким образом, теперь все исполнительные производства против России, инициированные экс-акционерами нефтяной компании, прекращены либо приостановлены

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/YURI KOCHETKOV

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Все исполнительные производства против России, которые были инициированы бывшими акционерами нефтяной компании ЮКОС, прекращены. Теперь все аресты с имущества Российской Федерации будут сняты, сообщил ТАСС руководитель представляющего интересы РФ по делу ЮКОСа Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков.

"Сегодня, 10 октября, бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению во Франции решений гаагского арбитража. Это означает, что все аресты с имущества Российской Федерации во Франции будут окончательно сняты", - сказал он.

Смотрите также

Россия взыскала $1,7 млн судебных издержек с компании FPH после дела ЮКОСа

Суд Брюсселя снял арест с российской собственности в Бельгии

Апелляционный суд Парижа подтвердил снятие ареста со счетов Роскосмоса

Кондаков подчеркнул, что Франция стала последней страной, в которой аресты российского имущества по искам ЮКОСа были отменены. "Это стало возможным в результате выстроенной системы скоординированной защиты российских интересов по линии Минюста, МИД РФ, МЦПЗ и группы зарубежных адвокатов", - сообщил Кондаков.

Он отметил, что об этом решении было объявлено всего за несколько часов до того, как Российская Федерация должна была подать свое очередное заявление в Апелляционный суд Парижа. "Таким образом, на данный момент все исполнительные производства против Российской Федерации, инициированные экс-акционерами ЮКОСа, прекращены либо приостановлены. Главная борьба теперь будет осуществляться по линии Апелляционного суда Гааги, который, как мы рассчитываем, подтвердит вердикт Окружного суда Гааги, отменившего в апреле 2016 года, упомянутые решения гаагского арбитража", - подчеркнул Кондаков.

В 2014 году постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге обязала Россию выплатить около $50 млрд трем связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. В рамках это решения во Франции и Бельгии были арестованы счета ряда российских компаний и диппредставительств. 20 апреля 2016 года Окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.

Ранее Апелляционный суд Парижа снял аресты с активов трех российских федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП): РАМИ "РИА Новости", "Космическая связь" и "Госзагрансобственность", а также со счетов госкорпорации "Роскосмос".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело ЮКОСа
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
2
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
5
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
6
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
7
В Сирии при взлете разбился российский Су-24
Темы дня
Новости партнеров
Реклама