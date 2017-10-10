МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Рост социальных расходов в бюджете Москвы на 2018 год вдвое превышает рост других статей. Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В проекте бюджета предусмотрены расходы на социальную сферу, темпами, превышающими в два раза, расходы на остальные направления", - отметил градоначальник. В материалах мэрии приводятся данные, что если в целом по бюджету рост расходов в 2018 году заложен в 5,2% относительно 2017 года, то расходы на социальную сферу вырастут в два раза быстрее - на 10%.

Как говорится в материалах к заседанию, по предложениям общественных организаций и москвичей в бюджете предусмотрены средства для значительного (в два-пять раз) повышения выплат семьям с детьми. Также на 20% увеличены расходы на социальные выплаты старшему поколению. Конкретные размеры выплат будут установлены постановлением правительства Москвы после принятия закона о бюджете.

"Что это нам дает? Это нам позволяет самым серьезным образом пересмотреть в сторону увеличения денежные выплаты льготным категориям москвичей, в том числе пожилым людям, малообеспеченным семьям. Также это позволяет увеличить заработную плату работникам образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и других отраслей", - пояснил Собянин. При этом социальные расходы коснутся не только льготных категорий граждан.

Как формировался сбалансированный бюджет

Как говорится в материалах к заседанию, ранее ситуация не позволяла использовать весь потенциал социальной поддержки. Так, начиная с 2012 года Москва столкнулась с жесткими бюджетными ограничениями.

"Сокращение реальных доходов городского бюджета было обусловлено рядом изменений в федеральном налоговом законодательстве. В 2014-2015 гг. ситуация была усугублена падением цен на углеводороды. Доля нефтегазового сектора в доходах бюджета сократилась в 6 раз - с 18% в 2010 г. до 3% в 2017 году", - подчеркивается в материалах.

В этих условиях правительство города сделало ставку на обеспечение сбалансированности бюджета, увеличение собственной доходной базы, инвестирование в развитие транспортной и социальной инфраструктуры. В результате была сформирована оптимальная структура городского бюджета, в которой доля расходов, направляемых на цели развития, превышает теперь 30%. При этом 1 рубль бюджетных инвестиций в развитие инфраструктуры позволил привлечь 3 рубля частных инвестиций в экономику и социальную сферу города.

Общий объем инвестиций в экономику Москвы по сравнению с 2010 г. вырос более чем в 2,5 раза и по итогам 2017 г. составит порядка 1,9 трлн руб., что, в свою очередь, создало возможность для роста социальных отчислений.

Формирование проекта бюджета города Москвы на 2018-2020 гг., который был одобрен 10 октября, осуществлялось в условиях восстановления экономического роста, который прогнозируется на уровне 2,1%-2,3% в год, и относительно низкой инфляции (порядка 4%). Объем собственных доходов Москвы на 2018, 2019 и 2020 гг. запланирован с ежегодным ростом на 5%.

Расходы социального характера (социальная поддержка, здравоохранение, образование, культура, спорт, жилище) в 2018 г. составят более половины расходов - 52% или свыше 1,2 трлн руб. в год (в 2017 г. - 1,075 трлн руб.). С учетом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС финансирование социальных расходов превысит в 2018 г. 1,4 трлн рублей. Суммарный бюджет Москвы на 2018 год - 2,128 трлн рублей.