Эксперт: объем рынка ТВ-рекламы побьет докризисный рекорд по итогам 2017 года

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Национальный рекламный альянс (НРА) прогнозирует рост ТВ-рынка на 12,5% и превышение рекордных докризисных показателей его объема "в деньгах" по итогам 2017 года. Об этом в интервью ТАСС рассказал генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" и председатель совета директоров НРА Дмитрий Чернышенко.
"Исходя из заключенных контрактов, по итогам 2017 года мы прогнозируем рост ТВ-рынка на 12,5% и ожидаем, что его объем в деньгах превысит докризисные показатели, перекрыв рекорд 2014 года. В реальных ценах это порядка 8%. В следующем году мы ожидаем рост рынка выше темпов роста экономики", - сказал Чернышенко.
По его словам, благодаря созданию в 2016 году НРА в первом полугодии 2017 года уже достигнут максимальный рост ТВ-сегмента на рекламном рынке за последние пять лет (на 12%).
НРА был создан в 2016 году по инициативе крупнейших российских медиахолдингов. На его базе реализована единая закупочная площадка ТВ-рекламы, на которой сконцентрировано 95% рынка.