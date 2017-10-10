Национальный рекламный альянс: стоимость интернет-рекламы будет расти

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Стоимость видеорекламы в интернете будет постепенно увеличиваться по мере того, как компании будут изучать аудиторию в этом сегменте. Об этом в интервью ТАСС рассказал Генеральный директор холдинга " Газпром-медиа" и председатель совета директоров Национального рекламного альянса (НРА) Дмитрий Чернышенко.

"Сейчас уровень монетизации в интернете небольшой, но он будет расти. Это произойдет по мере того как будут появляться более детальные знания о потребителе, когда рекламодатель будет готов платить адекватную цену. Сейчас мы рассматриваем создание либо покупку каких-то активов, которые помогали бы нам более осознанно использовать свои контакты в интернете. Мы ищем компании, которые помогут нам обогащать инвентарь аудиторной статистикой, использовать данные пользователей - и в производстве контента, и в продаже рекламы", - сказал Чернышенко.

По его словам, количество часов потребления ТВ-контента в сутки не снижается, а растет за счет интернета. "Интернет в этом деле не является конкурентом, а является одним из способов его [ТВ-контента] доставки", - считает Чернышенко.

НРА был создан в 2016 году по инициативе крупнейших российских медиахолдингов. На его базе реализована единая закупочная площадка ТВ-рекламы, на которой сконцентрировано 95% рынка.