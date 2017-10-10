Песков: по итогам совещания у Путина по криптовалютам вряд ли будут приняты решения

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СОЧИ, 10 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков полагает, что по итогам совещания у главы государства Владимира Путина по криптовалютам вряд ли будут приняты какие-либо решения, поскольку обсуждение проблемы только начинается.
"Сегодня в планах у Путина есть проведение совещания по экономическим вопросам, в данном случае по криптовалютам, по блокчейнам", - сказал журналистам представитель Кремля. Он отметил, что "эта тема активно фигурирует в повестке дня, криптовалюты во многих странах активно входят в обиход уже как финансовое средство, но ни одна из стран пока не знает, как надежно регулировать это и платежное средство, и средства инвестиций". "На этот счет существуют и озвучиваются различные точки зрения, и вот на совещании во главе с президентом эта тема будет обсуждаться", - сказал Песков.
По его мнению, "говорить, конечно, о каких-то решениях вряд ли приходится, но то, что работа в этом направлении будет вестись и будет вестись активно, - это очевидно".
Пресс-секретарь президента также сообщил, что часть совещания будет открыта для СМИ.
"Планируется, что журналисты смогут услышать слова президента на совещании", - отметил он.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. По мнению главы ЦБ, механизм использования криптовалют "имеет признаки пирамиды".
В Минфине РФ, в свою очередь, предложили, в частности, регистрировать тех, кто добывает криптовалюты - майнеров. Для защиты прав участников рынка Минфин считает целесообразным для начала ограничить круг лиц, имеющих право на выпуск криптовалюты, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.