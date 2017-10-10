Медведев: отношения Москвы и Алжира - диалог равноправных партнеров

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АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал отношения Москвы и Алжира диалогом равноправных партнеров, которые стремятся к развитию добрососедских отношений. "Это действительно диалог равноправных партнеров, которые нацелены на развитие добрососедских отношений", - заявил он на пресс-конференции по итогам российско-алжирских переговоров.
Он добавил, что об этом свидетельствуют и подписанные в Алжире в присутствии премьеров обеих стран соглашения, которые дают хороший стимул для совместной работы. Медведев заявил, что спектр возможностей, которые открываются с подписанием этих соглашений, очень широк.
Среди таких направлений он назвал энергетику, горнорудное дело, промышленную кооперацию, фармацевтику. По словам Медведева, также во вторник обсуждались вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, развитие образования.
Он заверил, что правительство РФ приложит все усилия для реализации достигнутых договоренностей. Глава российского кабмина добавил, что в Москве также ожидают прибытие группы представителей бизнеса из Алжира, "для того, чтобы перевести эти договоренности в практическую плоскость".