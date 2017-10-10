Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев: отношения Москвы и Алжира - диалог равноправных партнеров

Экономика и бизнес
10 октября, 16:22 UTC+3 АЛЖИР АЛЖИР 10, октября. /ТАСС

Российский премьер добавил, что об этом свидетельствуют подписанные в Алжире в присутствии премьеров обеих стран соглашения, которые дают хороший стимул для совместной работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

АЛЖИР, 10 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал отношения Москвы и Алжира диалогом равноправных партнеров, которые стремятся к развитию добрососедских отношений. "Это действительно диалог равноправных партнеров, которые нацелены на развитие добрососедских отношений", - заявил он на пресс-конференции по итогам российско-алжирских переговоров.

Он добавил, что об этом свидетельствуют и подписанные в Алжире в присутствии премьеров обеих стран соглашения, которые дают хороший стимул для совместной работы. Медведев заявил, что спектр возможностей, которые открываются с подписанием этих соглашений, очень широк.

Среди таких направлений он назвал энергетику, горнорудное дело, промышленную кооперацию, фармацевтику. По словам Медведева, также во вторник обсуждались вопросы сотрудничества в сельском хозяйстве, развитие образования.

Он заверил, что правительство РФ приложит все усилия для реализации достигнутых договоренностей. Глава российского кабмина добавил, что в Москве также ожидают прибытие группы представителей бизнеса из Алжира, "для того, чтобы перевести эти договоренности в практическую плоскость".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Алжир Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама