Вице-премьер Сингапура посетит РФ для заседания в межправительственной комиссии

СИНГАПУР, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра, министр-координатор по вопросам социального и экономического развития Сингапура Тарман Шанмугаратнам посетит с рабочим визитом Россию, где пройдет заседание российско-сингапурской межправительственной комиссии. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Министерства коммуникаций и информации Сингапура.

"Шанмугаратнам совместно с первым заместителем председателя правительства РФ Игорем Шуваловым 17 октября проведут восьмое заседание комиссии. Кроме того, он примет участие в открытии в Сколково Международного форума инновационного развития "Открытые инновации", а также российско-сингапурском бизнес-форуме", - говорится в сообщении ведомства.

"В повестке дня сингапурского вице-премьера также значатся встречи с министрами российского правительства и председателем Центробанка РФ", - указывается в заявлении.