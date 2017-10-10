Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение ЦБ в отношении банка "Югра"

СМИ: "Барселона" продолжит играть в чемпионате и Кубке ИспанииСпорт 10 октября, 16:17
Минтранс меняет правила провоза ручной клади по невозвратным авиабилетамЭкономика и бизнес 10 октября, 16:15
Трамп предложил сравнить IQ его и Тиллерсона, заявив, что знает результат заранееМеждународная панорама 10 октября, 16:15
Тарпищев: теннисный центр может быть построен в КрымуСпорт 10 октября, 16:03
Хабиб Нурмагомедов опустился на второе место в рейтинге легковесов UFCСпорт 10 октября, 15:50
Педагоги в регионах обсуждают возврат природоведения в школьную программуОбщество 10 октября, 15:49
КБ "Стрелка" подготовило проекты благоустройства Грозного, Владикавказа и еще 38 городовОбщество 10 октября, 15:44
Топилин: показатели трудоустройства инвалидов можно удвоитьНовости партнеров 10 октября, 15:34
Болельщик сборной Украины умер во время матча отбора ЧМ-2018 против команды ХорватииСпорт 10 октября, 15:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы оставил в силе решение Банка России о введении в банке "Югра" моратория на удовлетворение требований кредиторов и о назначении временной администрации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
С 10 июля 2017 года регулятор ввел в банке временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по объему активов, лишился лицензии 28 июля. В конце июля бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконными действий ЦБ о назначении в банк временной администрации и установлении моратория на удовлетворение требований кредиторов. 19 сентября суд начал рассмотрение дела по существу.
Также бывшее руководство "Югры" оспорило в суде отзыв лицензии. ЦБ, в свою очередь, подал иск о признании банка банкротом.