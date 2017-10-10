Арбитражный суд Москвы оставил в силе решение ЦБ в отношении банка "Югра"

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы оставил в силе решение Банка России о введении в банке "Югра" моратория на удовлетворение требований кредиторов и о назначении временной администрации, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

С 10 июля 2017 года регулятор ввел в банке временную администрацию и установил мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Банк "Югра", входивший в топ-30 российских банков по объему активов, лишился лицензии 28 июля. В конце июля бывший председатель правления "Югры" Дмитрий Шиляев подал в Арбитражный суд Москвы заявление о признании незаконными действий ЦБ о назначении в банк временной администрации и установлении моратория на удовлетворение требований кредиторов. 19 сентября суд начал рассмотрение дела по существу.

Также бывшее руководство "Югры" оспорило в суде отзыв лицензии. ЦБ, в свою очередь, подал иск о признании банка банкротом.