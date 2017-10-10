Коми рассчитывает экономить по 400-500 млн в год за счет реструктуризации кредитов

СЫКТЫВКАР, 10 октября. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Правительство Республики Коми рассчитывает ежегодно экономить по 400-500 млн рублей за счет реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщила во вторник ТАСС министр финансов региона Галина Рубцова.

"Коми в этом году причитается 5,8 млрд рублей бюджетного кредита, но условия его получения очень жесткие, одно из них - мы должны к 1 января 2021 года довести государственный долг до уровня 50% от собственных доходов (сейчас он составляет 78%). С учетом того, что заявил президент Владимир Путин, и если мы возьмем бюджетный кредит на 5,8 млрд рублей, то он и будет нам реструктуризирован на семь и 12 лет, будем стараться его получить. Для нашего бюджета экономия составит ежегодно по 400-500 млн рублей благодаря реструктуризации", - сказала она.

Ранее Путин сообщил о запуске с 1 января 2018 года программы реструктуризации накопленных бюджетных кредитов регионов на семь - 12 лет.

На данный момент Коми тратит на обслуживание госдолга 4 млрд рублей в год. В случае получения бюджетного кредита под 0,1%, которым можно будет заместить имеющиеся коммерческие кредиты, республика сэкономит на обслуживании по 400-500 млн рублей ежегодно, пояснила министр.

О госдолге Коми

Как сообщили ТАСС в Минфине Коми, объем госдолга региона на 1 сентября снизился на 4,2 млрд рублей, или на 10,2% в сравнении с объемом на начало года и составил 37,6 млрд рублей. Наибольший вес в его структуре сейчас занимают коммерческие кредиты - 84,6%.

На конец 2017 года объем госдолга планируется в объеме 45,7 млрд рублей, или 78% к собственным доходам республики. При этом доля коммерческих кредитов в общем объеме составит 47%, а доля государственный ценных бумаг Республики Коми, носящих долгосрочный характер и снижающих риск рефинансирования, - 51%. Правда, это решение в виде поправок в бюджет 2017 года еще предстоит утвердить депутатам Госсовета Коми на ближайшем заседании 26 октября.

"В соответствии с условиями реструктуризации и с учетом решений правительственной комиссии по региональному развитию объем одобренных республике бюджетных кредитов из федерального бюджета составляет 5,8 млрд рублей, в том числе по реструктуризации - 4,5 млрд рублей. Министерство финансов Коми сейчас готовит обращение с обоснованием и необходимыми расчетами для получения бюджетного кредита", - добавили в ведомстве.

Программа оздоровления

В министерстве подчеркнули, что сохраняющаяся в последние годы тенденция превышения расходов бюджета над его доходами и привела к росту долговой нагрузки. При сохранении этой тенденции госдолг мог увеличиться к 2020 году до 58,6 млрд рублей, а расходы на его содержание - до 6,4 млрд ежегодно.

Для преодоления этой тенденции в Коми утверждена программа оздоровления государственных финансов (оптимизации расходов) на 2017-2019 годы. Она направлена на удержание роста расходов с поэтапным сокращением дефицита и выходом на бездефицитный бюджет, что планируется к 2019 году. Профицит в бюджетах на 2019 и 2020 годы спланирован в объеме 2 млрд рублей, который будет направлен на погашение долгов.

В итоге объем госдолга прогнозируется к 2020 году на уровне 44,9 млрд рублей, к 2021 году - 42,8 млрд. Объем расходов на его обслуживание составит в 2018-2020 годах 4,8 млрд, 4,6 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно. И это пока без учета экономии от реструктуризации бюджетных кредитов.

О новых видах займов

Как отметили в Минфине, в связи со снижением ключевой ставки ЦБ РФ с 18 сентября до 8,5% годовых и принятием решения руководства Сбербанка снизить ставку по коммерческим кредитам с 14% до 8,5% годовых Минфин Коми направил обращения в кредитные организации о снижении цены государственных контрактов, заключенных в 2016-2017 годах. В настоящее время средняя ставка по привлеченным кредитам составляет 9,4% годовых.

"Для обеспечения сбалансированности бюджета Республики Коми и неукоснительного исполнения расходных обязательств республики заимствования планируются в основном в виде кредитов кредитных организаций как наиболее мобильно управляемого долгового инструмента", - подытожили в министерстве.

Брать в долг региональное правительство заставили социальные обязательства, сказал ТАСС председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.

"Рост долговой нагрузки на республиканский бюджет за последние годы обусловлен, главным образом, ростом расходов на выполнение "майских указов" президента. Если говорить о бюджете на 2018 год, то рост долга вызван необходимостью повышения на 4% зарплат бюджетникам, не относящимся к "майским категориям". В остальном заимствования будут осуществляться на рефинансирование ранее взятых более дорогих кредитов для снижения стоимости их обслуживания", - сказал ТАСС парламентарий.

Бюджет Коми на 2018 год сверстан по доходам в объеме 62,8 млрд рублей, расходы - 64,5 млрд, дефицит - 1,7 млрд, который планируется покрыть за счет заимствований. С 2019 года планируется профицитный бюджет. На 2019 год он сверстан по доходам в объеме 66,7 млрд рублей, расходы - 64,6 млрд, профицит - 2,1 млрд, на 2020 год доходы запланированы в 67,6 млрд, расходы - 65,6 млрд, профицит - 2 млрд. Профицит будет направлен на погашение госдолга. Утверждение проекта трехлетнего бюджета ожидается на заседании Госсовета республики в ноябре.