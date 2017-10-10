Комитет Госдумы предложил увеличить финансовую поддержку социально ориентированных НКО

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект бюджета на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов с учетом ряда замечаний.
В заключении комитета отмечается, что финансирование социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) "в 2018 году составит на 43% ниже, чем в 2017 году". В этой связи "комитет рекомендует Госдуме принять в первом чтении проект закона "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" с учетом необходимости увеличения финансовой поддержки социально ориентированных НКО (в первую очередь включенных в реестр исполнителей общественно полезных услуг)".
По мнению депутатов, уменьшение финансирования в этой сфере "не соответствует государственной политике, направленной на максимально возможное использование потенциала таких НКО".
Кроме того, комитет указывает на необходимость увеличения финансирования развития и функционирования государственной системы миграционного и регистрационного учета. Как следует из заключения на проект бюджета, на эти цели в 2018 году планируется выделить на "347,7 млн рублей или на 5,4% меньше", чем было предусмотрено в законе "О бюджете на 2017 год и плановые периоды 2018 и 2019 годов".
По мнению комитета, такое увеличение необходимо, "поскольку функционирование государственной системы, включая дактилоскопирование въезжающих в РФ иностранных граждан, в первую очередь в рамках безвизового въезда, крайне важно с точки зрения обеспечения безопасности государства".