КРСК будет поддерживать инвестпроекты с помощью займов и вхождения в капитал предприятий

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) будет использовать займы и вхождение в капитал предприятий в качестве механизмов поддержки инвестиционных проектов. Об этом сообщил гендиректор АО "КРСК" Сергей Харитонов в ходе совещания в Министерстве РФ по делам Северного Кавказа по вопросам реализации инвестиционных проектов.

"Корпорация использует два механизма поддержки. Мы можем давать займы или входить в капитал предприятий, а после достижения окупаемости, по обоюдному согласию с инициатором проекта, выходить из капитала и реинвестировать средства в другие приоритетные инвестпроекты. Портфель таких проектов уже сегодня достаточно обширен", - сказал он.

Совещание провел первый замминистра РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов. В обсуждении приняли участие заместители министра РФ по делам Северного Кавказа Михаил Развожаев и Ольга Рухуллаева, генеральный директор АО "КРСК" Сергей Харитонов, а также профильные директоры департаментов корпорации. Байсултанов отметил, что все отобранные проекты важны для развития экономики СКФО, поэтому необходимо поддерживать их реализацию.

"Мы тщательно отобрали приоритетные проекты, с точки зрения их соответствия отраслевым стратегиям и тем нишам, которые Северный Кавказ должен занять в общероссийском распределении труда с точки зрения импортозамещения. Есть проекты в сельском хозяйстве, промышленности, туристической сфере, в области производства современной медицинской техники", - сказал замминистра.

Сообщается, что корпорация окажет поддержку в реализации 11 инвестиционных проектов, отобранных в 2017 году. Общий объем инвестиций составит более 13 млрд рублей, из них только 30% составляют вложения КРСК, остальное - частные инвестиции. На период до 2020 года корпорация планирует принять участие в реализации еще 17 проектов.