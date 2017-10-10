Минтруд предлагает не менять систему северных надбавок к зарплате

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Минтруд предлагает не вносить изменений в существующую систему расчета северных надбавок и районных коэффициентов в структуре заработной платы России. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства со ссылкой на слова министра труда и соцзащиты Максима Топилина.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил внести ясность в порядок расчета северных и других надбавок. Об этом он высказался на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым.
Система северных надбавок и районных коэффициентов сегодня уже не соответствует тем реалиям, которые сложились в стране за последние 25 лет, считает Топилин, но позиция министерства и правительства РФ заключается в том, что в этой системе ничего менять не надо.
"Зарплаты уже сложились такими, какими они сложились с учетом северных надбавок и районных коэффициентов. И это очень чувствительная тема для всех людей. Поэтому моя позиция заключается в том, что северные надбавки и районные коэффициенты ни в коем случае трогать не надо", - сказал министр в ходе рабочего визита в Ханты-Мансийский автономный округ.
Он пояснил, что, например, в Москве уровень цен намного выше, чем на многих северных территориях, но никаких коэффициентов и надбавок в столице не существует, в то же время размер зарплат в столице существенно выше, чем в целом по России.
Согласно Трудовому кодексу, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в особых климатических условиях.