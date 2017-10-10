Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФАС выступает против семилетней отсрочки для перевода стивидоров на рублевые тарифы

Экономика и бизнес
10 октября, 17:13 UTC+3

Глава ведомства Игорь Артемьев считает, что допустима только в отдельных случаях и для отдельных компаний отсрочка в 1-1,5 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) выступает против семилетней отсрочки для стивидоров по переходу на рублевые тарифы, "это катастрофически долго", заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Если Министерству транспорта нравится семилетняя [отсрочка], они могут еще и "пятидесятилетняя" написать. Мы будем против таких отсрочек", - сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что семилетняя отсрочка даже для стивидоров, имеющих заимствования в валюте, - "это катастрофически долго". По мнению Артемьева, допустима отсрочка в 1-1,5 года, и только в отдельных случаях и для отдельных компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Артемьев, Игорь Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Биография Аллана Чумака
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
5
В СФ сожалеют, что Запад использовал день рождения Путина для попытки его дискредитации
6
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
7
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама