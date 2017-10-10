ФАС выступает против семилетней отсрочки для перевода стивидоров на рублевые тарифы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная службы (ФАС) выступает против семилетней отсрочки для стивидоров по переходу на рублевые тарифы, "это катастрофически долго", заявил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Если Министерству транспорта нравится семилетняя [отсрочка], они могут еще и "пятидесятилетняя" написать. Мы будем против таких отсрочек", - сказал Артемьев.

Он подчеркнул, что семилетняя отсрочка даже для стивидоров, имеющих заимствования в валюте, - "это катастрофически долго". По мнению Артемьева, допустима отсрочка в 1-1,5 года, и только в отдельных случаях и для отдельных компаний.