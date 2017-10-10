Число получающих меньше прожиточного минимума в 2018 году сократится на 1,2 млн

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты прогнозирует, что количество людей, которые получают меньше прожиточного минимума, в 2018 году сократится на 1,2-1,3 млн человек. Об этом заявила во вторник заместитель министра труда и социальной защиты Любовь Ельцова на заседании межфракционной рабочей группы по подготовке предложений о повышении МРОТ.

"По данным исследования, которое мы анализировали в апреле 2017 года, у нас 4 млн человек не дотягивают до прожиточного минимума. В 2018 году эта цифра должна снизиться на 1,2-1,3 млн человек", - сказала она.

Говоря о законопроекте, повышающем минимальный размер оплаты труда, Ельцова отметила, что, начиная с 2019 года, вводится "постоянный механизм установления МРОТ на уровне 100% от прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года". "Это позволит нам с одной стороны контролировать, чтобы не было снижения размера МРОТ, с другой - планировать расходы как в бюджетной сфере, так и в небюджетной сфере", - отметила замглавы МИД.

По ее словам, если законопроект будет принят, повышение МРОТ с 2018 по 2020 годы составит 53%, в то время как прогнозируемый уровень роста цен за этот же период составит 2,5%.